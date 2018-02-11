«Политическое шулерство»: в Крыму отреагировали на заявление о причинах отказа Киева воевать за полуостров

В Крыму назвали слова украинского политика о причинах отказа Киева воевать за полуостров спекуляцией в преддверии выборов. Ранее бывший нардеп от Крыма Андрей Сенченко, который четыре года назад временно исполнял обязанности замглавы администрации президента Украины, рассказал, почему страна решила не вводить военное положение в Крыму. Он объяснил это положениями Конституции. Политик уточнил, что важную роль сыграли дружеские отношения российских и украинских военных.

Попыткой подменить понятие трусости гуманизмом назвал депутат Госдумы Руслан Бальбек слова бывшего украинского политика Андрея Сенченко, который объяснил отказ Киева воевать за полуостров в 2014 году положениями Конституции.

«Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом. Именно поэтому находят множество объяснений своей никчёмности в событиях марта 2014 года. Киевские элиты делают всё, чтобы обелить себя и доказать, что их поступки были единственно правильными», — заявил парламентарий от Республики Крым в беседе с RT.

По словам заместителя председателя комитета по делам национальностей, сегодня в Киеве занялись «очередным политическим шулерством из разряда «почему мы потеряли Крым».

«Суть этого фокуса непритязательна: мол, среди руководителей «майдана» были одни пацифисты, а Россия им противопоставила «ястребов войны». Вот и вышло, что плетью обуха не перешибёшь», — заявил Бальбек.

В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT высказал мнение, что заявление Сенченко является попыткой снять с действующей власти ответственность за происходящее в преддверии выборов на Украине.

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«На Украине приближается избирательная кампания. Сегодня ресурс доверия у нынешней украинской власти исчерпан полностью, поскольку все лозунги, под которыми эти люди пришли на фоне государственного переворота, уже не имеют никакой поддержки у населения. Народ просто обнищал и находится даже не на краю, а уже в бездне социально-экономических противоречий, накопившихся за это время», — заявил депутат.

По его словам, Крым для киевских властей — это то, на чём украинские политики пытаются спекулировать, отвлекая общественное мнение от реальных проблем.

«Воссоединение Крыма с Россией — факт, который не нужно обсуждать или оспаривать. Это действительность, исходящая из волеизъявления крымчан. А спекулятивные заявления в отношении нашего полуострова украинские политики будут делать и дальше, чтобы попытаться набрать хоть какие-то дивиденды в преддверии нового политического сезона на Украине», — подытожил Ганжара.

«Не было элементарной готовности»

В пятницу, 9 января, бывший украинский депутат от Крыма Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, в интервью украинскому изданию «Вести» объяснил, почему Киев не стал бороться за полуостров военными методами.

«Была проблема, и очень существенная — Конституция (Украины. — RT) не предусматривает проведение выборов в условиях военного положения», — рассказал Сенченко.

Он отметил, что изменить закон было нельзя, так как большинство в Верховной раде составляли представители Партии регионов, которые проголосовали бы против поправок.

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По словам Сенченко, занимавший тогда пост исполняющего обязанности президента Александр Турчинов был готов пожертвовать выборами.

«С точки зрения Турчинова, соблазн был... Соблазн был, и если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы и.о. президента», — считает бывший депутат.

По его мнению, на начальном этапе было совершено много кадровых ошибок.

«К ним я отношу назначение Махницкого (и.о. генпрокурора. — RT), Тенюха (и.о. министра обороны — RT). И это огромные ошибки. Тенюх, может, адмиралом и был хорошим, но министр из него никакой... Я видел, что у Тенюха нет никакого плана. Сейчас появилось много «героев», которые себя хотят оправдать для истории, а может, и для судебных процессов. Поэтому рассказы о том, «на что мы были готовы...» — не были они готовы, это враньё», — убеждён политик.

Сенченко напомнил, что участвовал в переговорах по Крыму вместе с Турчиновым и Игорем Тенюхом.

«Я был участником — зашёл в кабинет к Турчинову, когда у него был Тенюх. И по просьбе Турчинова их соединили с командиром морских пехотинцев в Керчи. Турчинов ему говорит: «Почему вы не стреляете?» Оснований было более чем достаточно. А тот начинает ёрзать», — рассказал Сенченко.

Он отметил, что в Крыму отказались начинать боевые действия без приказа. По его словам, Турчинов и Тенюх по телефону потребовали открыть огонь, однако военные не стали выполнять приказ.

«Они были не готовы! Здесь смесь: где-то поработала российская агентура, были факты предательства, и они сейчас известны. А где-то это вопрос того, что страна не воевала, и не было элементарной готовности», — сказал политик.

Сенченко также отметил, что важную роль в отсутствии вооружённого конфликта сыграли тесные отношения российских и украинских военных, служивших в Крыму.

«На одной лестничной клетке жили командир российского корабля и его коллега с украинского судна. Ходили в гости друг к другу, дети — в школу вместе», — рассказал экс-депутат, заметив, что воевать с людьми, с которыми дружишь долгие годы, «всегда непросто».

Военнослужащие Украины на территории воинской части в селе Перевальное (март 2014 года)

РИА Новости

© Тарас Литвиненко

Ранее бывший глава МИД Украины, а ныне — украинский посол в Польше Андрей Дещица также заявил, что пришедшая в 2014 году новая власть сознательно отказалась воевать за Крым, чтобы провести президентские и парламентские выборы.

«Это было коллегиальное решение Совета безопасности, ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнёры, и эту информацию я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины», — сказал он изданию «Страна.UA».

По его словам, в сложившейся на тот момент политической обстановке на Украине необходимо было провести президентские или парламентские выборы. Однако, напомнил дипломат, их нельзя проводить во время военного положения.

«Предвыборный сезон»

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в разговоре с RT связал заявления украинских политиков со скорым началом предвыборной кампании в стране.

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«На Украине скоро начнётся предвыборный сезон. Различные игроки меряются силами, пытаются найти сильные и слабые стороны своих потенциальных оппонентов. И, конечно же, события начала 2014 года находятся под лупой, и то, как вели себя различные политические деятели, также будет рассматриваться в ходе предстоящей избирательной кампании. И среди вопросов, которые поднимаются сейчас и будут подниматься в ближайшие месяцы — как себя проявили украинские политические деятели во время небезызвестных событий в Крыму, когда полуостров воссоединился с Россией... Мы слышим на украинском политическом рынке обвинения в адрес друг друга — кто «проморгал» Крым», — отметил он.

Эксперт констатировал, что насчёт этих событий выдвигаются различные доводы, которые, однако, далеки от реальных фактов.

«На момент государственного переворота на Украине и после этого те украинские части, которые находились на территории полуострова, не рассматривали представителей Черноморского флота РФ, которые постоянно базировались в Крыму, как противников. Они не рассматривали российскую армию как противника, они не рассматривали жителей Крыма, которые были настроены на воссоединение с Россией, как врагов. Даже если бы они получили от нелегитимно пришедшей в результате госпереворота власти на Украине приказ стрелять по народу Крыма и по военнослужащим российского флота, они бы этот приказ просто не выполнили», — убеждён Олевич.

Политолог напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией многие украинские военные, которые служили тогда на территории полуострова, добровольно перешли в состав российской армии.

«И новое украинское руководство понимало, что приказы стрелять по русским они бы не выполнили», — отметил эксперт.

На днях адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал на своей странице в Facebook копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Игоря Тенюха, из которого следует, что решение о «выводе украинских войск из Крыма без сопротивления» приняли бывший глава администрации президента Сергей Пашинский и экс-руководитель Нацгвардии Степан Полторак.

«Окончательное решение о сдаче Крыма и выводе наших войск с «гордо поднятыми знамёнами» было принято 23.03.14 на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины по инициативе С. Полторака и С. Пашинского», — написал Сердюк.

Он также процитировал текст из протокола допроса Игоря Тенюха.

«После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жёстко выступил с предложением идти на прорыв в Крым», — приводит Сердюк слова Тенюха.

«В ответ Сергей Пашинский сказал: «С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардией. Дословно он сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма». В ответ я сказал, что лучше застрелиться, и в таком случае я готов подать в отставку немедленно», — говорится в документе.

В ответ Степан Полторак, который ныне является министром обороны Украины, заявил, что в марте 2014 года он ещё не был командующим Нацгвардией.

«На момент принятия решения по выводу военных формирований Вооружённых сил из Крыма я даже не был командующим Национальной гвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014 года. Членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) я стал 27 октября 2014 года, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом СНБО. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал», — заявил он.

Напомним, Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведённого 16 марта 2014 года референдума. Подавляющее большинство (более 95%) его участников тогда высказались за воссоединение с Россией.