Режим ожидания: в МВФ назвали условия возобновления финансовой поддержки Украины

Введение рыночных цен на газ и принятие закона об антикоррупционном суде — обязательные условия для выделения Киеву пятого кредитного транша МВФ. Об этом заявил глава представительства Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман. При этом он отметил важность продолжения реформ и призвал внимательно подходить к вопросу увеличения зарплат, поскольку их чрезмерный рост повредит экономике. Как украинские политики и эксперты оценивают перспективы сотрудничества с МВФ и что произойдёт в случае его прекращения — в материале RT.

Принятие закона об антикоррупционном суде и введение рыночных цен на газ являются необходимыми условиями для выделения Украине пятого кредитного транша МВФ. Такое заявление сделал глава представительства Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман в ходе организованной Европейской бизнес-ассоциацией конференции в Киеве.

«Есть определённые условия, которые необходимо выполнить. Это достижимые показатели, и мы надеемся на скорое их выполнение», — цитирует Люнгмана Интерфакс-Украина.

По его словам, для завершения четвёртого пересмотра программы расширенного финансирования МВФ и выделения кредита нужно принять закон об антикоррупционном суде, обеспечить его работу, а также привести цены на газ к рыночному уровню.

Представитель МВФ подчеркнул, что цель реформирования газового рынка заключается в предотвращении его искусственной сегментации на домохозяйственный и промышленный сектора, а также в улучшении бизнес-среды.

«Надеемся, что это будет сделано в скором времени, и мы сможем завершить пересмотр, обеспечить транш и увеличить резервы», — заявил Люнгман.

Он также отметил важность продолжения Киевом курса реформ, выделив задачи по сдерживанию инфляции и сохранению политики гибкого обменного курса «для поддержания конкурентоспособности украинской экономики».

При этом он подчеркнул, что правительство Украины должно внимательно подходить к вопросу повышения зарплат, поскольку их чрезмерное увеличение повредит стабильному росту экономики.

«Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда. Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики», — сказал Люнгман.

Глава представительства МВФ отметил, что международные резервы Украины выросли на $6,5 млрд (до $19 млрд), однако призвал и в дальнейшем наращивать их (до $30 млрд) для обеспечения защиты от «внешних шоков».

Представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман

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В ходе пресс-конференции Йоста Люнгман также сообщил, что МВФ оценивает рост украинской экономики по итогам 2017 года в 2% и прогнозирует дальнейшее укрепление в 2018-м.

«Было определённое возобновление роста, в прошлом году он составил 2%. В 2018 году он увеличится где-то на 3-3,5%, но это не даст возможности догнать страны Европы и улучшить уровень жизни украинцев», — заявил Люнгман.

По его словам, одним из инструментов для роста украинской экономики является снижение инфляции и рыночное формирование валютообменного курса.

«Нужно удерживать инфляцию, НБУ очень неплохо с этим справляется. Также нужно позволить налаживаться обменному курсу, чтобы конкурентоспособность не размывалась», — цитирует УНИАН представителя МВФ.

Языком цифр

Накануне Нацбанк и Минфин Украины подвели экономические итоги 2017 года. По состоянию на 31 декабря государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 7,5%, или $5,33 млрд (до $76,31 млрд). В гривневом эквиваленте общая сумма долга выросла на 11%, или 211,87 млрд грн. (до 2,142 трлн грн.).

Показатель госдолга на конец 2017 года составил 73,1% ВВП, исходя из обнародованных НБУ оценок номинального ВВП Украины на уровне 2,930 трлн за 2017 год.

При этом отмечается, что показатель госдолга в гривневом эквиваленте укладывается в установленные бюджетом пределы — 2,296 трлн грн.

По данным Нацбанка, годовой дефицит внешней торговли товарами и услугами вырос на 25,2% по сравнению с 2016 годом и составил $6,848 млрд. При этом годовой дефицит внешней торговли товарами вырос до $9,158 млрд, а профицит внешней торговли услугами — до $2,310 млрд.

Также, по данным НБУ, чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины снизился на 29,4% по сравнению с 2016 годом и составил $2,307 млрд. В то же время чистые поступления иностранных инвестиций без учёта конвертации долга в уставный капитал выросли за год на 26% — до $1,8 млрд.

Reuters

Под угрозой дефолта

По данным рейтингового агентства Fitch, в 2018 году Украина должна получить от МВФ транш в размере $1,9 млрд. Там отметили, что связанную со стабильностью и независимостью Нацбанка Украины неопределённость поможет снять выдвижение исполняющего обязанности главы регулятора Якова Смолия на постоянную должность.

Сам Смолий 25 января заявил об ожидаемых кредитах от международных организаций в 2018 году: «В текущем году Нацбанк ожидает поступления около $2 млрд от МВФ, а также получения правительством кредитов от Евросоюза и Всемирного банка».

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Вместе с тем замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что говорить о получении транша в ближайшее время не приходится. По его словам, октябрьский прогноз НБУ предполагал получение кредитных траншей в I и III кварталах 2018 года.

«Но сейчас говорить о I квартале уже нереалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьёзные процедуры. Да и в целом перспективы сотрудничества прогнозировать достаточно сложно. Потому что всё зависит от того, будут ли приняты законы», — цитирует Сологуба украинское интернет-издание «Сегодня».

Ранее Сологуб заявлял, что в рамках действующей программы помощи МВФ Украина недополучила $8 млрд. Четырёхлетняя программа МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. До сих пор Киев получил четыре транша: в марте 2015-го — $5 млрд, в августе 2015-го — $1,7 млрд и ещё два транша по $1 млрд в 2016 и 2017 годах.

«Очень важно сейчас концентрироваться на той программе, которая сейчас существует, потому что Украина ещё не получила $8 млрд... Жизнь могла бы быть совсем другой, если бы Украина до сегодняшнего момента получила на $4-5 млрд больше, то есть если бы она выполняла эту программу», — заявил замглавы НБУ.

При этом он отметил преждевременность разговоров о новой кредитной программе МВФ, поскольку механизм EFF рассчитан до I квартала 2019 года.

В свою очередь, министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил за продолжение сотрудничества с фондом, подчеркнув, что прекращение сотрудничества с МВФ грозит стране дефолтом.

«Если мы прекращаем сотрудничать с фондом, они говорят: «Нет вопросов, тогда возвращайте деньги». Вот тогда нам придётся либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт», — заявил Рева в интервью изданию «Обозреватель».

Reuters

«Экономика выживет»

Комментируя перспективы действующей программы МВФ, аналитик и управляющий партнёр киевской консалтинговой компании «Финансовая студия» Евгений Невмержицкий отметил, что ожидаемые транши МВФ не являются критичными для украинской экономики.

«Если мы их не получим, экономика, безусловно, выживет и сможет дальше функционировать как минимум в том режиме, в котором она функционирует сейчас, даже с теми минимальными показателями стабильности, которые уже достигнуты», — цитирует аналитика РИА Новости Украина.

Вместе с тем он отметил, что существующие в стране коррупционные проблемы мешают как внутренней экономике, так и притоку долговременных международных инвестиций.

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«Новые поступления от МВФ не покроют нам все необходимые расходы на погашение текущих долгов. Мы возвращаемся к одному и тому же вопросу: необходимо уменьшать коррупцию, необходимо прекращать воровство, необходимо привлекать к ответственности коррупционеров, решать вопросы по коррупционным скандалам, чтобы развивалась экономика, чтобы уровень доверия к нашей стране увеличивался», — заявил Невмержицкий.

В свою очередь, экономист, специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что Украина зависит от МВФ в долгосрочной перспективе, и прекращение сотрудничества с фондом может повлечь за собой серьёзные последствия.

«До лета мы можем ещё перетерпеть без МВФ, в принципе, это не критично. В то же время, когда мы говорим про долгосрочную ситуацию, про ситуацию до конца года, мы критично зависим от МВФ. Если наше сотрудничество с МВФ не продвинется, то это может привести к очень болезненным экономическим последствиям», — подчеркнул Фурса.

«Очевидно, что мы увидим существенные последствия на курсе гривны, мы увидим резкий рост дефицита бюджета, рост безработицы, падение экономики», — заявил эксперт.

Последняя встреча главы МВФ Кристин Лагард и президента Украины Петра Порошенко состоялась 24 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По итогам переговоров Лагард заявила о готовности МВФ продолжать оказывать поддержку Киеву. Миссия фонда должна прибыть на Украину в середине февраля.

Вместе с тем наиболее острые противоречия между МВФ и Киевом возникли в связи с созданием антикоррупционного суда и повышением цен на газ для населения — в преддверии парламентских и президентских выборов, намеченных на 2019 год. Действующую редакцию закона об антикоррупционном суде, подготовленную Порошенко, раскритиковали как в МВФ, так и во Всемирном банке.