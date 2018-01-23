«Принудительная ассимиляция»: правительство Латвии поддержало перевод русских школ на латышский язык

Правительство Латвии одобрило предложение Министерства образования о переводе школ нацменьшинств на латышский язык. В случае утверждения документа сеймом, реформа может начаться с 1 сентября 2019 года. Мэр Риги Нил Ушаков назвал решение властей политической провокацией и заявил о намерении начать программу поддержи обучения на родном языке. Какую реакцию инициатива вызвала в Латвии и России — в материале RT.

Правительство Латвии приняло поправки к закону об образовании и утвердило постепенный перевод обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. Теперь поправки к закону должен утвердить сейм.

Ранее Министерство образования и науки Латвии подготовило проект поправок к закону, который предусматривает проведение реформы в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств в 2021—2022 учебном году. В документе говорится, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1—6 классы) обучение осуществляется по трём моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7—9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10—12 классы) — только на латышском языке.

Ожидается, что постепенный переход обучения в школах нацменьшинств на государственный язык начнётся с 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

Глава Минобрнауки республики Карлис Шадурскис выразил надежду, что сейм одобрит поправки уже весной текущего года.

«Сегодня рассматриваем их в правительстве, а затем законопроекты об образовании и о всеобщем образовании будут переданы в сейм. Я надеюсь, что депутаты сейма быстро, энергично и творчески приступят к работе, и уже во время весенней сессии это станет законом», — приводит ТАСС слова министра.

Он констатировал, что сейчас в Латвии порядка 20% школьников плохо владеют латышским языком. На реализацию реформы, как сообщил Шадурскис, было выделено финансирование.

«В течение трёх лет будут организованы полугодовые курсы для педагогов — по группам. На них будет представлена методика преподавания предметов на латышском языке. А у тех педагогов, удостоверение которых о знании латышского языка на высшем уровне не соответствует их реальному уровню, будет возможность улучшить свои знания», — отметил министр образования Латвии.

«Политическая провокация»

Мэр Риги Нил Ушаков раскритиковал решение кабмина Латвии поддержать поправки к закону, которые предусматривают перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

globallookpress.com

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«Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования, и стабильности в стране», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в ответ на эту реформу с 2019 года начнёт реализовываться программа поддержки образования на родном языке.

«За счёт этого мы сохраним качество образования и защитим права национальных меньшинств. Впереди ещё много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим», — добавил градоначальник.

Решение руководства Латвии говорит о стремлении полностью отменить преподавание на русском языке в школах. Такое мнение выразил лидер общественной организации «Родной язык» Владимир Линдерман.

«Ущемление — мягкое слово. Это решение кабинета министров направлено на то, чтобы полностью ликвидировать, уничтожить школьное образование на русском языке. Если до этого худо-бедно существовала компромиссная система, которая позволяла хотя бы 40% предметов в русских школах преподавать на русском языке, то теперь поставлена цель — полная ликвидация. Причём не только в старших классах, но и в младших. И, судя по всему, в детских садах. Фактически речь идёт о тотальной принудительной ассимиляции. Правящая коалиция в сейме имеет подавляющее большинство, и у неё нет причин этот закон не принять. Это трагическая ситуация для русского образования», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Он отметил, что сейчас в высших государственных учебных заведениях Латвии образование ведётся только на латышском, в частных вузах допускаются компромиссы.

«А в школах сейчас 60% преподаётся на латышском языке, а 40% — на русском. Это решение поэтапно (не в один год, но постепенно) переведёт обучение в русскоязычных школах — от младших классов до старших — полностью на латышский язык. На русском останется только преподавание русского языка», — считает Линдерман.

«Выдавить русских из Латвии»

По последним статистическим данным, сообщил Линдерман, в Латвии для 35-37% людей русский язык является родным, поэтому решение властей поставило их в тяжёлую ситуацию и, как следствие, русские семьи могут начать покидать Латвию.

«Это решение фактически и направлено на то, чтобы принудительно выдавить русских из Латвии. Здесь концепция построения латышской Латвии. Правительство предлагает выбор: или ассимилируйтесь, или убирайтесь», — уверен лидер общественной организации «Родной язык».

О том, что правительство прибалтийской республики преследует цель упразднить образование на русском языке, говорит и руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

«Латвийские власти реализуют план по построению этнократического государства, и одним из аспектов этого плана является ликвидация образования на русском языке. Этот процесс был начат ещё в 1990-е годы — с высшего государственного образования на русском языке. В дальнейшем это всё перешло на старшие классы школ, а сейчас — ставка на ликвидацию образования на русском языке в целом по Латвии», — резюмировал Симиндей.

Reuters

По мнению эксперта, нет никаких сомнений, что сейм утвердит предлагаемые поправки.

Русская община в Латвии будет протестовать против решения властей, уверен представитель Штаба защиты русских школ и сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

«Это решение вызовет ожесточение в русской среде в Латвии, потому что родина наша там, где могилы наших предков, где наши церкви и наши школы. И сегодня у нас отбирают наши школы. Стоять и смотреть, как это происходит, мы не будем. Мы будет активно сопротивляться и протестовать», — сказал он в беседе с RT.

Ответные меры

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что в ответ на реформу в Латвии Россия должна принять экономические меры.

«Если сейм одобрит эту реформу, я считаю, имеет смысл предложить правительству РФ принять меры экономического воздействия, ограничив, например, транзит грузов через латвийские порты. Или другая экзотическая мера: нам говорят, что русские школы в Латвии могут быть платными, тогда давайте введём налог на предпринимателей, которые поставляют свои товары через порт Риги, и будем эти деньги направлять на открытие там российских школ», — сказал он.

По словам депутата, латвийские власти используют дискриминационный подход по отношению к национальным меньшинствам, которые составляют почти треть населения Латвии.

Ранее в сейм Латвии передали более 14 тысяч подписей за сохранение в школах Латвии билингвального образования. Об этом сообщила ответственная за инициативу Елена Бачинская.

«Мы не можем отменить реформу, но можем потребовать улучшения качества образования. Мы потребуем приостановки любых изменений системы образования без оценки результатов «Реформы 2004» и качества образования в целом», — сказала она РИА Новости.

Тем временем в Молдавии потребовали лишить русский язык особого статуса, передаёт агентство «Инфотаг».

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу сообщил, что депутаты обратятся в Конституционный суд страны, в котором оспорят законодательные акты, закрепляющие статус русского языка в Молдавии.

Он напомнил, что, согласно закону о функционировании языков на территории Молдавской ССР от 1989 года, за русским языком в стране закреплён статус языка межнационального общения.

«Это неприемлемо. На территории Молдовы может быть только один язык межнационального общения — государственный румынский язык», — заявил Гимпу.