«Скрытый визовый режим»: к чему может привести введение биометрического контроля на российско-украинской границе

За первые сутки нового года почти 1,9 тысячи россиян прошли биометрический контроль на границе РФ и Украины. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По мнению экспертов, введённые Киевом изменения — это попытка сделать Москве «маленькую гадость». Почему от этих мер может пострадать сама украинская власть — в материале RT.

На Украине с 1 января заработала система биометрического контроля на границе. Теперь у иностранных граждан, въезжающих на украинскую территорию, начнут брать отпечатки пальцев.

За первые сутки действия системы пограничный контроль на российско-украинской границе прошли почти 1,9 тысячи граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3,3 тысячи иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1,9 тысячи — это граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, в целом граждане спокойно реагируют и проходят формальности в виде биометрического контроля», — сказал он в эфире украинского телеканала «112 Украина».

Биометрический контроль на границе киевские власти ввели для граждан 70 государств, в том числе России.

«Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определённым МИД перечнем 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесённых к категории риска. Остальные иностранцы — по результатам анализа и оценки рисков», — говорится в заявлении Погранслужбы Украины.

Отмечается, что системы биометрического контроля установили на 157 пунктах пропуска и на трёх контрольных пунктах въезда-выезда.

«Желание сделать гадость России»

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что биометрическая система контроля способствует повышению безопасности, однако в случае с Украиной это объяснимо лишь желанием сделать гадость России.

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«Биометрический контроль, безусловно, повышает безопасность, так как он с большей надёжностью помогает контролировать миграционные потоки... Но очевидно, что в данном случае речь идёт не столько о проблеме национальной безопасности, сколько о попытке сделать мелкую гадость», — сказал он в беседе с RT.

При этом, напомнил эксперт, когда изначально руководству Украины сообщили, что безвизовый режим с ЕС можно получить только при введении биометрических паспортов, они это восприняли как унижение. Однако затем решили это использовать против России.

«В этой ситуации заслуживает внимание только усиленное подчёркивание того, что биометрический контроль будет распространяться в первую очередь на граждан РФ. Это всё равно, что в армии в униформу всех одевают, но вас оденут на полчаса раньше», — отметил Ищенко.

Риски для Киева

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, из-за введения биометрического контроля на границе с РФ Украина понесёт финансовые потери.

«Фактически это скрытый визовый режим и, соответственно, попытка очень серьёзно усложнить жизнь украинским гражданам, которые уезжают на заработки. Чтобы нормально перемещаться между Россией и Украиной, им придётся получать двойное гражданство, как в случае с Польшей. И, таким образом, Украина может потерять своих потенциальных работающих граждан. С учётом того, что в стране действует распределительная пенсионная система, это серьёзно ударит по расходам украинского правительства. Им придётся компенсировать нехватку отчислений в пенсионный фонд из бюджета», — считает он.

По словам политолога, для Киева также губительна ситуация, при которой украинцы не смогут получить двойное гражданство и будут вынуждены остаться в стране.

«Они будут озлоблены, что им не дают работать. И это приведёт к более сложным процессам, к росту протестных настроений, особенно среди молодёжи, потому что в основном за рубеж, например в направлении Польши и России, выезжают граждане 35—40 лет, то есть экономически активное население», — заключил Абзалов.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что в случае неэффективности биометрического контроля Киев может ввести биометрические визы.

Павел Климкин

Reuters

«Обычная виза работает только против нелегальной миграции, если мы увидим из опыта что где-то она (система биометрического контроля. — RT) не работает, тогда будем думать о дальнейших мерах. Это может быть визовый элемент, но это будет не просто виза, которая выдаётся каждому, а именно биометрическая виза», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Вторым этапом после введения биометрии, отметил Климкин, должно стать введение процедуры подачи заявления от планирующего въехать на Украину лица, третьим — «контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины».

Напомним, в тестовом режиме биометрический контроль на границе с Россией заработал 27 декабря.

По словам Слободяна, тестирование началось в пунктах пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) и «Бачевск» (Сумская область).

МИД России рекомендовал уточнять в дипломатических и консульских учреждениях Украины условия и порядок пересечения украинской границы.

В ведомстве отметили, что Москва неоднократно запрашивала Киев о характере и порядке применения нововведений относительно прохождения границы к гражданам России, но ответ не был получен.

«В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований», — говорится в сообщении министерства.