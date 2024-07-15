Военнослужащие российской группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ на территории ДНР, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы объединения также отразили шесть контратак ВСУ. Более выгодные рубежи на линии соприкосновения также заняли военнослужащие группировок войск «Запад», «Юг» и «Восток».

Подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора.

Об этом говорится в новой сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Наряду с этим отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ.

По данным Минобороны РФ, противник потерял в зоне ответственности группировки «Север» до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Ковшаровка, Богуславка (Харьковская область), Червоная Диброва (ЛНР), Красный Лиман и Серебрянка (ДНР).

Наряду с этим отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии.

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По оценкам МО РФ, противник потерял в секторе до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab польского производства, 155-мм САУ Archer шведского производства, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, за сутки уничтожено девять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Выемка и Часов Яр (ДНР). За сутки отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм САУ Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах н. п. Димитров, Весёлое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск (ДНР).

Также отражены шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

Противник потерял до 340 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм САУ «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30.

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Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Никольское, Макаровка (ДНР) и Луговское (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах н. п. Токаревка, Ивановка и Антоновка (Херсонская область).

Потери ВСУ: до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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