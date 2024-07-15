Над крупными городами ДНР за неделю было перехвачено 270 БПЛА ВСУ
- РИА Новости
«За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружено и перехвачено 270 украинских беспилотников», — цитирует заявление ТАСС.
Так, например, при помощи РЭБ «Купол» в пригороде населённого пункта Волноваха около железнодорожной больницы был подавлен БПЛА типа «Баба-яга».
Уточняется, что взрывотехники ФСБ уничтожают БПЛА и взрывоопасные предметы, которые они несут, на месте.
Ранее сообщалось, что в Орловской области обезвреженный беспилотник ВСУ упал на нефтебазу.