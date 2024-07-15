Над крупными городами ДНР за неделю было перехвачено 270 БПЛА ВСУ

В пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике заявили, что над крупными городами ДНР за неделю было перехвачено 270 украинских беспилотников.

«За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружено и перехвачено 270 украинских беспилотников», — цитирует заявление ТАСС.

Так, например, при помощи РЭБ «Купол» в пригороде населённого пункта Волноваха около железнодорожной больницы был подавлен БПЛА типа «Баба-яга».

Уточняется, что взрывотехники ФСБ уничтожают БПЛА и взрывоопасные предметы, которые они несут, на месте.

Ранее сообщалось, что в Орловской области обезвреженный беспилотник ВСУ упал на нефтебазу.