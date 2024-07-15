В Орловской области обезвреженный беспилотник ВСУ упал на нефтебазу

Украинский БПЛА, обезвреженный средствами РЭБ, упал на территорию нефтебазы в Орловской области.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передаёт РИА Новости.

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в населённом пункте Малая Саханка и повредил ёмкость для хранения нефти.

Как отмечается, пострадавших нет.

К месту падения беспилотника направлены сотрудники МЧС, а также правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июля, российские средства ПВО сбили шесть дронов в небе над Брянской, Курской и Орловской областями.