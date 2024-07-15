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В Орловской области обезвреженный беспилотник ВСУ упал на нефтебазу

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Украинский БПЛА, обезвреженный средствами РЭБ, упал на территорию нефтебазы в Орловской области.
В Орловской области обезвреженный беспилотник ВСУ упал на нефтебазу
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передаёт РИА Новости

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в населённом пункте Малая Саханка и повредил ёмкость для хранения нефти.

Как отмечается, пострадавших нет. 

К месту падения беспилотника направлены сотрудники МЧС, а также правоохранительных органов. 

Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июля, российские средства ПВО сбили шесть дронов в небе над Брянской, Курской и Орловской областями.

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