В Орловской области обезвреженный беспилотник ВСУ упал на нефтебазу
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передаёт РИА Новости.
Беспилотник упал на территорию нефтебазы в населённом пункте Малая Саханка и повредил ёмкость для хранения нефти.
Как отмечается, пострадавших нет.
К месту падения беспилотника направлены сотрудники МЧС, а также правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июля, российские средства ПВО сбили шесть дронов в небе над Брянской, Курской и Орловской областями.