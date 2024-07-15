В Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

За сутки противник потерял до 540 военнослужащих и большое число военной техники, включая две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили самолёт МиГ-29 ВСУ.