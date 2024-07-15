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Spiegel: немецкие снайперы сражаются за ВСУ в боях за Часов Яр

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Немецкие снайперы принимают участие в боях за Часов Яр на стороне ВСУ.
Spiegel: немецкие снайперы сражаются за ВСУ в боях за Часов Яр
  • Gettyimages.ru

«С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них — Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Автор публикации отметил, что военный из ФРГ ещё до начала боевых действий неоднократно бывал на Украине, а сейчас сражается в качестве снайпера на стороне ВСУ.

Первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев ранее заявил, что свыше 700 иностранных граждан, участвовавших в боевом конфликте на украинской территории в составе ВСУ, обвиняются в наёмничестве.

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