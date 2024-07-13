Ударами группировок: ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ

Ударами российских войск поражён завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В течение прошедших суток войска киевского режима потеряли до 2075 военнослужащих. Было уничтожено девять полевых складов ВСУ. Средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS и 17 беспилотников.

Российские войска в течение прошедших суток поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах», — говорится в сообщении.

Средства ПВО за сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS (США) и 17 беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на линии фронта

Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 34-й бригады морской пехоты, 113, 125, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Старица, Тихое, Волчанские Хутора, Малые Проходы и Липцы (Харьковская область). Отражено восемь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 (США), 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 14, 21, 63, 66, 115, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103, 110 и 117-й бригад теробороны возле н. п. Петропавловка, Синьковка, Подлиман (Харьковская область), Новосёловское, Макеевка, Червоная Диброва (ЛНР), Красный Лиман и Торское (ДНР).

ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 (США), 14 автомобилей, 155-мм гаубицы М198 (США) и FH-70 (Великобритания), 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24, 72, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Антоновка, Григоровка, Николаевка, Катериновка, Успеновка, Спорное, Славянск, Зализнянское и Часов Яр (ДНР). Также они отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял за сутки до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab (Польша), 155-мм гаубицы М198 (США) и FH-70 (Великобритания), три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм гаубицы — L-119 (Великобритания) и две М119 (США), четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32, 41, 47, 110, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Новгородское, Воздвиженка, Волчье, Тарасовка, Камышевка, Константиновка, Александрополь, Прогресс и Торецк (ДНР).

Отражено пять контратак штурмовых групп 23-й, 31-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортёр М113 (США), три пикапа, 155-мм гаубица М777 (США), 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (США).

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 1-й танковой, 58-й, 72-й мотопехотных бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Сторожевое, Макаровка, Пречистовка и Октябрь (ДНР). Отражены две контратаки штурмовых групп 108-й и 128-й бригад теробороны.

Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 (США), три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 (США) и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Новоданиловка, Малая Токмачка (Запорожская область), Токаревка (Херсонская область) и города Херсона.

Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 (США), две 152-мм гаубицы «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.