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Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи

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В Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи.
Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что противник потерял за сутки до 680 военнослужащих и обширное количество военной техники.  

Ранее сообщалось, что ВС России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ.

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