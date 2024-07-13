В Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что противник потерял за сутки до 680 военнослужащих и обширное количество военной техники.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ.