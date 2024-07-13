Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что противник потерял за сутки до 680 военнослужащих и обширное количество военной техники.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ.