Нанесено 39 групповых ударов: ВС РФ в течение недели поразили предприятия ОПК Украины, авиабазы ВСУ и объекты энергетики

В период с 6 по 12 июля российские войска нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате чего были поражены авиабазы ВСУ, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу. Как сообщили в Минобороны РФ, также удалось поразить цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА. За текущую неделю в ДНР были освобождены четыре населённых пункта — Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход.

Министерство обороны РФ подвело итоги действий Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 6 по 12 июля. По данным ведомства, за эту неделю ВС РФ нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины.

«Поражены авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА. Цели ударов достигнуты», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены семь пусковых установок M142 HIMARS (США), подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами, четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK (США) и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot (США).

При этом средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS (США), три крылатые ракеты Storm Shadow (Великобритания), 17 управляемых авиабомб HAMMER (Франция), противорадиолокационная ракета HARM (США), 28 реактивных снарядов HIMARS (США) и Vampire (Чехия), а также 308 беспилотных летательных аппаратов.

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Ситуация на линии фронта

По данным Минобороны РФ, с 6 по 12 июля на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх соединений ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Отражено 26 контратак штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 1800 военнослужащих, а также два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 (США), и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны. Отразили три контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 3440 военнослужащих, а также пять танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 (США), 47 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено 14 полевых складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые бронированные машины, 90 автомобилей и 59 орудий полевой артиллерии (из них 27 — западного производства). Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы и 29 полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили за неделю населённые пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход (ДНР). А также нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных бригад и двух соединений теробороны. Отражено 38 контратак подразделений противника.

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Потери ВСУ за указанный период составили до 2785 военнослужащих, а также два танка, в том числе М1А1 Abrams (США), девять боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты Bradley (США), 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в течение недели улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны и соединения Нацгвардии. Отражено девять вражеских контратак.

Противник потерял до 980 военнослужащих, а также танк, девять боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 (США), 40 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, из которых десять произведены в странах НАТО.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также четырёх бригад теробороны.

Потери противника — до 685 военнослужащих, а также боевая бронированная машина, 38 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, из них восемь — М777 (США). Уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.