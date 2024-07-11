Активными действиями подразделений группировки войск «Центр»: ВС РФ освободили в ДНР населённый пункт Восход

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Восход в ДНР, а также улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны РФ. Совокупные потери войск киевского режима за сутки составили до 2090 военнослужащих. Также были уничтожены БМП Bradley (США), самоходная артиллерийская установка Krab (Польша), станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и другая вражеская техника, в том числе поставленная странами Запада. Средства ПВО в течение суток сбили 24 украинских БПЛА и пять снарядов РСЗО HIMARS (США).

В течение прошедших суток российским войскам удалось освободить ещё один населённый пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населённый пункт Восход Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также было нанесено поражение формированиям 31, 41, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах н. п. Прогресс, Розовка, Новгородское, Новосёловка Первая и Торецк (ДНР), отражено пять контратак штурмовых групп 31, 32 и 47-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley (США), два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 (США), четыре 100-мм пушки МТ-12 «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 (США).

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Наряду с этим подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ, 106, 117, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии возле н. п. Басовка, Новенькое, Веселовка (Сумская область), Волчанск и Липцы (Харьковская область).

Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 (США), 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab (Польша), 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушка МТ-12 «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 (США).

При этом подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14, 44, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии вблизи н. п. Синьковка и Берестовое (Харьковская область), а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три бронетранспортёра, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М-198 (США), две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ неподалёку от н. п. Константиновка, Курахово, Ильинка и Часов Яр (ДНР).

ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 (Великобритания), четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 (США), две гаубицы L-119 (Великобритания). Уничтожены: боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США).

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах н. п. Пречистовка, Урожайное (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область). ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 (Великобритания), 155-мм гаубицу М777 (США).

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Пятихатки, Жеребянки и Каменское (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм гаубица М119 (США), станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиоэлектронной разведки «Пластун».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

В свою очередь, средства ПВО сбили 24 украинских БПЛА и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS (США).