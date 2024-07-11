«Ведётся негласная работа»: СВР сообщила о поисках США альтернативы Зеленскому

СВР: США ведут поиск кандидатур на смену Владимиру Зеленскому

На Западе крайне обеспокоены нарастанием недовольства украинских граждан затягиванием конфликта с Россией и усилением недоверия к действующим властям киевского режима. Об этом говорится в рассекреченной шифрограмме, обнародованной СВР. В связи с этим Вашингтон активизировал усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. Так, американцы контактируют с экс-главой государства Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, отмечается в документе.