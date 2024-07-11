«Ведётся негласная работа»: СВР сообщила о поисках США альтернативы Зеленскому
СВР: США ведут поиск кандидатур на смену Владимиру Зеленскому
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11 июля 2024
Освобождение посёлка Восход (ДНР) на Покровском направлении позволит ВС РФ плотнее «взять в клещи» группировку украинских боевиков в расположенной южнее Новосёловке Первой, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.Также на russian.rt.com Активными действиями подразделений группировки войск «Центр»: ВС РФ освободили в ДНР населённый пункт Восход
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Шесть человек пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор регионов Вячеслав Гладков. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями и черепно-мозговыми травмами.
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В Вашингтоне ожидают, что поставляемые киевскому режиму американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Доброволец из Сербии Александр Йокич, которому 11 июля Владимир Путин предоставил гражданство РФ, рассказал RT, что сейчас служит в батальоне «Эспаньола».
«Хочу поблагодарить Владимира Владимировича за то, что он подписал указ, и за то, что он мне дал гражданство России», — заявил Йокич.
Он поблагодарил президента, всех неравнодушных граждан и СМИ, которые обратили внимание на его проблему, а также руководство подразделения.
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Задача, поставленная президентом России по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединённой группировки войск в 2024 году, выполняется, сообщили в Минобороны РФ.
«С начала года порядка 190 тыс. россиян заключили контракты с Минобороны РФ. Среднестатистический темп набора остаётся стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки», — говорится в сообщении.
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Корреспондент RT Стив Суини — о том, как в Вашингтоне прошёл саммит НАТО.Также на russian.rt.com Кого боится НАТО: Столтенберг обвинил Китай в поддержке России в конфликте на Украине
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан избегал Джо Байдена во время саммита НАТО, пишет The Guardian со ссылкой на три источника.
Отмечается, что Орбан 11 июля планирует встретиться с Дональдом Трампом во Флориде. Премьер Венгрии рассчитывает на переизбрание политика на пост президента США, поэтому не собирается советоваться по вопросу урегулирования на Украине с администрацией Байдена или с ЕС.
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Киевскому режиму следует стремиться к пока ещё достижимому урегулированию конфликта с Россией путём переговоров, считает обозреватель The National Interest Дэниел Дэвис.
«В данный момент как для Украины, так и для Европы лучше стремиться к неприятному, но достижимому урегулированию путём переговоров, чем игнорировать реальность и в итоге потерпеть позорное решительное военное поражение», — цитирует его ИноТВ.
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Военкор RT Максим аль-Тури побывал на передовой и пообщался с военнослужащими подразделения РЭБ морской пехоты.Также на russian.rt.com Противостоят средствам атаки, разведки и связи ВСУ: как работают подразделения РЭБ морской пехоты
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Власти федеральной земли Бавария могут отправить украинцев призывного возраста на родину, если киевский режим «попросит об этом», заявил премьер региона Маркус Зёдер.
Как передаёт газета Münchner Merkur, политик выступил за сокращение помощи украинским беженцам.