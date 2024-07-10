США возглавляют «банду войны»: Захарова оценила планы Запада предоставить Киеву целые эскадрильи истребителей F-16
Захарова: США возглавляют «банду войны»
- Gettyimages.ru
- © Stocktrek Images
-
10 июля 2024
Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без согласия НАТО, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
В свою очередь, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил: на Западе хотят, чтобы киевский режим эффективно сражался с Россией, но не хотят эскалации конфликта.
«Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков, это было бы нехорошо для кого бы то ни было», — подчеркнул он.
-
Число пострадавших в Грайвороне в результате утренних атак дронов увеличилось до трёх, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины. У одной пострадавшей контузия и баротравма, ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта. Вторая женщина была ранена на парковке социального объекта — у неё осколочное касательное ранение правого плеча. Госпитализация не понадобилась, пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно», — написал он в Telegram.
-
Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО в Вашингтоне, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Поскольку они известны, все эти решения. Они будут, к сожалению, направлены не на мирное разрешение украинского кризиса, а на дальнейшую эскалацию того, что происходит на Украине. Те решения, которые принимаются там, ни к чему хорошему не приведут», — цитирует его РИА Новости.
-
Москва не ставит дедлайнов Киеву по времени проведения мирных переговоров, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Позиция президента вполне ясна: переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости.
При этом Руденко отметил, что условия, предлагаемые киевским режимом, не являются основой для серьёзного диалога.
-
«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны»: официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с ТАСС — о планах стран НАТО предоставить Украине истребители F-16.
-
ВС РФ весьма искусно адаптируются к вызовам, с которыми сталкиваются в ходе СВО, отметил верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
При этом он заявил, что Североатлантический альянс активно извлекает уроки из военного конфликта на Украине и эти наработки будут отражены в следующей доктрине НАТО, передаёт ТАСС.
-
ВС РФ уничтожили секретный склад в порту Черноморска в Одесской области, где находились ракеты ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.
Какие именно ракеты, уточнить не удалось.
-
Число пострадавших после сегодняшнего обстрела ВСУ города Шебекина увеличилось до девяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, они пострадали на парковке в результате прилёта снаряда в рядом стоящий автомобиль.
«Оба получили осколочные ранения поясничного отдела. После оказанной медицинской помощи мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение, ребёнка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу», — написал он в Telegram.
-
Около 15:40 мск дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны РФ.
-
Президент Сербии Александр Вучич обвинил президента США Джо Байдена в двойных стандартах. Сербский лидер призвал объяснить, почему альянс НАТО в 1999 году при нападении на Югославию забыл о морали, а теперь в контексте конфликта на Украине обвиняет в агрессии Россию.
«Как это, когда РФ войдёт на Украину, вы говорите, что это агрессия, а когда вы вторглись на территорию Сербии, это не агрессия, а спасение. Чего, кого? Это исторические вопросы, нам нужны хорошие отношения и с американцами, и с русскими, прошу их только выучить один маленький урок о сербах, о том, что свободу любим больше всего», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Джо Байден заявил, что Россия хочет полностью подчинить себе Украину. При этом он оговорился в обращении к саммиту НАТО и заявил, что Россия хочет уничтожить «культуру Урана».