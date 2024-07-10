США возглавляют «банду войны»: Захарова оценила планы Запада предоставить Киеву целые эскадрильи истребителей F-16

Захарова: США возглавляют «банду войны»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о приверженности дальнейшему наращиванию военно-воздушного потенциала киевского режима. Так, согласно планам стран НАТО, на Украину будут направлены целые эскадрильи современных многоцелевых самолётов F-16 четвёртого поколения. По словам Захаровой, данное решение является ещё одним свидетельством того, что Вашингтон возглавляет «банду войны».

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