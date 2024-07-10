31-летний Илья Казаков родился в Крыму. Учился в университете в Киеве, когда начался «майдан». Тогда Илья принял решение вернуться домой, в Крым. Проголосовал на референдуме за воссоединение с Россией, получил российский паспорт. На момент начала СВО у него за плечами была служба морпехом. Повестку он ждать не стал. Ранение, в результате которого Илья лишился обеих ног, его не сломило. Он рассказал RT, как пожертвовал 13 см роста ради удобства движения на протезах, куда дел инвалидную коляску и почему назвал свою книгу «Повесть о железном человеке».

— Как вы оказались на СВО?

— Когда началась специальная военная операция, у меня было очень чёткое понимание: если военные действия переместятся в Крым, я первый пойду в военкомат, возьму в руки оружие и буду защищать свою Родину. И, когда 8 октября 2022 года произошёл теракт и был взорван Крымский мост, я понял, что мой час настал. Откладывать больше некуда.

Я ждал, что мне придёт повестка, но она не пришла. И я и пошёл в военкомат. Сказал, что хочу служить, подписал контракт и уехал за ленточку.

— Вы родились в Крыму?

— Я родился и большую часть жизни прожил в Крыму. Когда мне исполнилось 18 лет, я уехал учиться в Киев, закончил там бакалавриат по курсу «международное право» и поступил в магистратуру. Это был 2013-й год, когда начинался и разгорался «майдан».

Это началось не в один день. Я своими глазами — видел и это продолжалось долгое время, — как менялась конъюнктура в стране, как людям начинали промывать мозги, как приезжали западные лидеры, окучивали и руководство страны, и жителей Украины. Я видел, что это государство, родное мне только по рождению, меняется в негативную сторону. Пусть это не моя Родина, но всё равно было очень тоскливо, потому что я видел, как Украина уплывает из нашего русского мира.

Для меня, русского человека, было тяжело воспринимать тот негатив, который наблюдался повсеместно. Преподаватели начали закручивать гайки, атмосфера в учебном коллективе стала крайне токсичная. Меня прямо в глаза пренебрежительно называли москалём.

Я понял, что уже при всём желании я не смогу окончить университет и что пора возвращаться в свой родной Крым. Приехал, проголосовал на референдуме за воссоединение с Россией, через месяц получил российский паспорт и сказал: «С Украиной меня больше ничего не связывает».

© Из личного архива Ильи Казакова

— Вам удалось завершить образование?

— Да, в магистратуру я поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Получил диплом по курсу «международные отношения на постсоветском пространстве». По окончании прошёл месячную стажировку в Министерстве иностранных дел и вернулся в Крым. Было желание поступить на службу в ФСБ. Ради этого я в 26 лет пошёл в армию с высшим образованием. Год отслужил в морской пехоте в Севастополе. Закончил службу с орденами, медалями, регалиями, с прекрасной характеристикой. Однако мои планы не осуществились, и я ушёл в коммерцию.

— Когда вы пошли на СВО, в каких частях служили, какое было направление, какой позывной?

— Я служил на Херсонском направлении. Позывной взял Морпех, потому что проходил срочную службу в морской пехоте. И я был единственный, кто ходил в чёрном берете в нашей мотострелковой части.

© Из личного архива Ильи Казакова

— Сколько длилась ваша служба до того, как случилось ранение, вследствие которого вы остались без обеих ног?

— К сожалению, служба моя длилась два месяца. Я много чем занимался: копал окопы, ставил мины, сидел на связи, руководил взводом, когда командир уезжал на сутки. Моей основной деятельностью было управление дроном. Мы производили воздушную разведку и давали артиллерии цели, которые они уничтожали ударами. Мне казалось, что в сутках 25 часов, из которых только 40 минут остаётся на отдых.

В один из дней, когда неподалёку от нашего расположения прозвучал взрыв, нехарактерный для прилёта или растяжки, мы пошли смотреть, что случилось, так как это была зона нашей ответственности. Если бы я не был такой усталый, я, наверное, был бы внимательней. А так, я, как в тумане, подошёл к воронке и в метре от неё наступил на мину.

Это была мина кругового действия, которая вылетает, взрывается и на 25 м поражает всех вокруг. Мне снесло ноги, а сослуживцы с позывными Малыш и Борода умерли от кровопотери.

© Из личного архива Ильи Казакова

— Вас дома ждала жена?

— Да. Мы планировали свадьбу ещё до моего решения уйти на СВО. Я хотел красиво сделать предложение, в каком-нибудь знаковом месте, с кольцом, с цветами, чтобы было романтично, чтобы запомнилось. А потом Алёна говорит: «Давай просто распишемся. Чтобы ты знал, что тебя дома ждёт жена». Мы взяли справку в военкомате, вдвоём пошли в ЗАГС и в тот же день расписались.

— Как ваши близкие узнали о случившемся?

— Я четыре дня не выходил на связь. Таких долгих перерывов я не делал: жене и семье старался постоянно что-то писать. Они начали бить тревогу. Связались с Министерством обороны. Им сказали, что я в Москве, в госпитале.

В тот же день, как узнали, сестра с её мужем смогли увидеть меня и убедиться, что это действительно я. В тот момент я ещё находился в коме. Шансы на выживание были крайне малы. Но мама и супруга сразу сели на поезд и через два дня уже были в Москве. К этому времени я вышел из комы. Хотя врачи прогнозировали, что я буду без сознания минимум месяц. И если буду узнавать родственников и начну хоть что-то говорить, это уже будет огромным успехом. Потому что всё было очень печально.

© Из личного архива Ильи Казакова

— Сколько времени вам понадобилось, чтобы восстановиться и встать на протезы?

— На самом деле, у меня всё прошло максимально быстро. От момента получения травмы до момента выписки из госпиталя уже на протезах прошло семь месяцев и один день. Я знаю, что ребята с подобными травмами лежат от года до полутора лет, и это считается нормальным периодом восстановления.

У меня была дикая мотивация. Я знал, что у меня скоро родится ребёнок и я должен быть для него героем, я должен помогать супруге. Мне надо жить полноценной жизнью, мне надо вернуться в Крым, домой. Поэтому я старался восстанавливать себя быстро, всеми возможными и невозможными способами, и физически, и морально.

До травмы я был высоким парнем — у меня рост был 187 см. В практике протезирования обычно убирают 10 см роста. Но, когда меня поставили сначала на 187 см, я сразу сказал: снижаем. Меня поставили на 177. И я понял, что чем ниже рост, тем увереннее я стою. Тогда я попросил убрать ещё немного. Сейчас я около 174 см.

Сначала это было тяжело принять: я привык к высокому росту, привык быть чуть выше остальных. Но лучше я буду ходить уверенно, без палок, чем буду высоким, как колосс на глиняных ногах. Нужно было отодвинуть в сторону свою гордость. В этом плане я смог себя перебороть и начал жить со своим новым ростом. Я смог преодолеть этот барьер для моего мироощущения, и понимаю, что так мне теперь жить гораздо удобнее и устойчивее. Ну и что, что я ниже? Это не самая большая проблема — мой рост. Когда люди смотрят на протезы, рост не первое, что бросается в глаза.

© Из личного архива Ильи Казакова

— Вы делитесь своим опытом с другими?

— Супруга сказала мне: «У тебя интересная история, ты не опустил руки, старался развиваться, улучшаться. Рассказывай об этом людям. Заведи блог в Telegram и делись своим опытом с людьми. Сначала там было совсем мало людей, буквально 25—30 человек. Потом их число стало расти. И я понял, что могу развивать себя в медийной сфере. Может быть, я поэтому остался живым, чтобы сотни других парней не опустили руки, не спились, не сдались. Потому что жить, когда нет конечностей, — это тяжело. Осознать это, пережить и принять себя нового — на этом многие ломаются. Мне повезло, я нашёл в себе силы, какой-то стержень раскопал. Была поддержка моих близких и родных людей. Поэтому не сломался. И я вижу свой путь в мотивации других.

С тех пор как я выписался, в сентябре прошлого года, я на коляску не садился ни разу. И если честно, даже не знаю, где она лежит. Надо бы найти её и отвезти в госпиталь, тем, кому она сейчас нужнее. Какое-то время я возил её с собой в багажнике машины. Но потом понял, что там место для детской коляски, а не моей.

Сам я всё время на протезах, ежедневно встаю, надеваю их и хожу. Я знаю ребят, у которых протезы стоят в углу, потому что на коляске удобнее. Но я вижу свой путь в преодолении. И пока что у меня неплохо получается.

© Из личного архива Ильи Казакова

— Ваш блог называется «Повесть о железном человеке». Это аллюзия на книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»?

— Повесть о судьбе лётчика Маресьева была со школы одним из моих самых любимых произведений. Я её прочёл не меньше десятка раз. Его пример восхищал меня. Его сила воли, путь, который он прошёл, вызывали во мне гордость за нашего человека. И может быть, благодаря ему я сейчас отчасти повторяю такой путь.

Недавно у меня вышла книга, которая по аналогии называется «Повесть о железном человеке». Можно ли назвать меня настоящим человеком — это пусть другие решают. А эта книга обо мне, о моих железных протезах и о моём характере, тоже в меру железном. Потому что я смог не сломаться и найти в себе силы жить дальше.

Книгу я начал писать в декабре прошлого года. Это рассказ о моей войне — там, за ленточкой, о моменте получения травмы, о длительном и успешном восстановлении. Писал простым, живым языком. Пока она вышла в электронной версии. В ней 224 страницы. Я очень надеюсь, что те, кто сейчас находится в госпиталях, прочитав мою историю, сделают для себя какие-то выводы и найдут силы жить. Даже если развалилась семья. Даже если нет сил сейчас что-либо делать. Жизнь не останавливается. Всегда есть люди, которые тебя примут, поддержат и помогут. В том, чтобы говорить об этом, я вижу сейчас свою миссию.

Недавно я стал героем «Фильма о железном человеке», снятого RT и показанного на фестивале «RT.Док: Время наших героев». В Москву из Крыма на фестиваль на машине долетел одним днём.

© Из личного архива Ильи Казакова

— Как вы управляете автомобилем?



— Машина сейчас — это мои ноги. Без неё я бы вообще не смог существовать в этом мире. Буквально через три месяца после травмы я озадачился вопросом управления автомобилем. Нашёл ручное управление, которое делают у нас в стране. Это маленький рычаг, которого даже не видно. Он стоит с правой стороны от руля. Рычаг почти такой же, как переключатель КПП. Левой рукой рулишь, а правой: от себя — тормоз, на себя — газ. Управлять можно одним пальцем. Единственная проблема — машина стала для меня немного высоковата. Я подхожу, спиной разворачиваюсь, и мне нужно одной рукой на сиденье опереться, другой — на палку и подпрыгнуть сантиметров на семь, чтобы попасть на сидение. Но это, пожалуй, единственный недостаток моей большой машины. А в целом мне комфортно, я езжу, получаю удовольствие.

За год я на этой машине уже накатал 27 тыс. км. Для меня дорога — удовольствие и радость.

Мы с супругой оба родились в Алуште. Сейчас живём в Ялте. Крым — наша жемчужина. Он весь для нас родной, каждый его город, каждый уголок по-своему мне близки и любимы. Крым небольшой. Наша одна большая, уютная, родная, любимая деревня.

Мы с женой и доченькой постоянно путешествуем по Крыму, каждый день куда-то катаемся. Куда захотели, туда и поехали.