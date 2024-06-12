Групповой удар высокоточным оружием: в Минобороны РФ заявили о поражении стоянок самолётов и инфраструктуры авиабазы ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также по пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. Как подчеркнули в Минобороны РФ, все цели успешно поражены.

Российские военные утром 12 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками по целям в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

Поражены стоянки самолётов и инфраструктура авиационной базы ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наёмников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.

Тем временем подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бойцы нанесли поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск и Старица (Харьковская область).

В этом секторе также отражено шесть контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 17-й бригады Национальной гвардии Украины.

По данным МО, противник потерял до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, за сутки уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

Кадры поражения дивизиона ЗРК С-300ПТ ВСУ в Полтавской области

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад Нацгвардии Украины в районах н. п. Купянск, Петропавловка, Загоруйковка (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

ВСУ потеряли на этом направлении более 500 человек, три пикапа, 155-мм САУ Braveheart производства Великобритании, 152-мм САУ 2С3 «Акация», орудие Д-20, две 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», а также 105-мм гаубицу М101 производства США.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 30, 33, 41-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артёма, Катериновка и Курахово (ДНР). Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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По оценкам российской стороны, противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм орудие М198 производства США, гаубицу Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Новоалександровка, Новопокровское, Прогресс, Новгородское, Калиново и Воздвиженка (ДНР). Отражено семь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял до 350 человек, танк, две боевые машины пехоты, гаубицу М777 и 122-мм орудие Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады Нацгвардии Украины, 123-й и 102-й бригад теробороны в районах н. п. Нескучное, Великая Новосёлка (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две 122-мм боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах н. п. Каменское, Пятихатки, Степовое (Запорожская область) и Львово (Херсонская область).

Противник потерял до 80 человек, три автомобиля, 155-мм САУ М109 Paladin производства США и две гаубицы М777.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.