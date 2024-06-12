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Минобороны: армия России утром нанесла удары по стоянкам самолётов ВСУ

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Армия России утром 12 июня нанесла удары по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.
Минобороны: армия России утром нанесла удары по стоянкам самолётов ВСУ
  • РИА Новости

Групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками был нанесён также по пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров и по складам боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке министерства.

11 июня Министерство обороны России показало видео удара беспилотником «Ланцет» по украинскому самолёту Су-25 в Днепропетровской области.

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