Минобороны: армия России утром нанесла удары по стоянкам самолётов ВСУ

Армия России утром 12 июня нанесла удары по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

Групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками был нанесён также по пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров и по складам боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке министерства.

11 июня Министерство обороны России показало видео удара беспилотником «Ланцет» по украинскому самолёту Су-25 в Днепропетровской области.