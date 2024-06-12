Минобороны: армия России утром нанесла удары по стоянкам самолётов ВСУ
- РИА Новости
Групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками был нанесён также по пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров и по складам боеприпасов и взрывчатых веществ.
«Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке министерства.
11 июня Министерство обороны России показало видео удара беспилотником «Ланцет» по украинскому самолёту Су-25 в Днепропетровской области.