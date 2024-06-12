Подполье: удар нанесли по заводу в Новомосковске, где ремонтируют технику ВСУ
- AP
Завод находится в городе Новомосковске в Днепропетровской области на Украине.
По словам Лебедева, удар был нанесён ночью в 01:45.
«Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода», — передаёт его слова РИА Новости.
Координатор отметил, что на территорию завода заходит железная дорога, там также много складских помещений.
На заводе ремонтируют технику ВСУ, в одном из цехов изготавливают детали для ракет и осуществляют сборку БПЛА, добавил Лебедев.
Ранее сообщалось, что на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов произошёл пожар.