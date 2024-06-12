Потери ВСУ в зоне ответственности Западной группировки войск ВС России составили более 500 военнослужащих, заявили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе... в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сообщении ведомства.

Украинские войска потеряли более 500 военнослужащих, а также британскую САУ Braveheart и 105-мм гаубицу М101 производства США.

Ранее бойцы батальона «Ахмат-Запад» захватили знаменитый опорник на Лысой горе и взяли пленных, а в Волчанске украинские солдаты сдались сами.