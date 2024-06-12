Бойцы батальона «Ахмат-Запад» захватили опорник на Лысой горе и взяли пленных

Бойцы батальона «Ахмат-Запад» захватили знаменитый опорник на Лысой горе и взяли пленных, а в Волчанске украинские солдаты сдались сами.

«Бегут... «Вы «Ахмат»? — говорят. — Мы сдаться пришли». Оружие сдали», — рассказал комбат с позывным Начальник военкору RT Владу Андрице.

По его словам, один из бойцов с позывным Турпал трижды штурмовал многоэтажку.

«Он хотел туда зайти и пленных взять. Говорит: «Один в поле воин, я докажу!» И доказал — взял двоих пленных», — добавил командир.

Военкор RT пообщался с пленными и отметил, что почти все, кто попадается из числа ВСУ, оказываются поварами или водителями — ни одного военного нет.

Замкомандира 204-го полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик ранее рассказал военкору RT Владу Андрице, как ВС РФ наступают в Волчанске. По словам бойца, центр города уже взят, но осталось несколько высоток, где противник ещё сопротивляется.