Авиацией и артиллерией: в МО заявили об уничтожении складов группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона»

Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя ход проведения СВО за сутки. Российские группировки войск в зоне спецоперации тем временем улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России за сутки нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах, заявили в Минобороны РФ.

В частности, были уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Также поражено место хранения безэкипажных катеров.

Средства ПВО в течение суток уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наряду с этим сбиты десять реактивных снарядов систем HIMARS и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы HAMMER и две ракеты ЗРК Patriot.

Тем временем подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Весёлое, Графское и Волчанск (Харьковская область).

Также по теме Алаудинов: западное оружие не поможет ВСУ переломить ход событий на передовой Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие не смогут переломить происходящее в зоне специальной...

Отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ. По оценкам российской стороны, противник потерял до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра M113 производства США и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены 155-мм гаубица M777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм установка залпового огня БМ-21 «Град». Также уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14, 44, 60-й механизированных бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны, 4-й, 13-й бригад Нацгвардии в районах н. п. Стельмаховка, Новосёловское, Червоная Диброва, Макеевка (ЛНР), Петропавловка (Харьковская область), Торское и Ямполовка (ДНР).

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 545 человек, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», гаубицу M777, 155-мм орудие M198 производства США и гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 30, 54, 92-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й бригады теробороны в районах н. п. Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Калинина, Дзержинск и Красное (ДНР).

Противник потерял за сутки до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker производства США, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав», гаубицу M777, 152-мм орудие 2А65 «Мста-Б», одну гаубицу Д-20 и две Д-30.

Также по теме В ДНР обнаружили заготовленный Украиной с 2014 года схрон с оружием Силовики выявили в Артёмовском районе ДНР схрон с вооружением и боеприпасами, который заготовила украинская сторона в 2014 году.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны, 2-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Новгородское, Новосёловка Первая, Новоалександровка и Новопокровское (ДНР).

Военнослужащие также отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.

Противник потерял до 360 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля и станцию РЭБ «Анклав». Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм САУ M109 Paladin производства США, 152-мм САУ 2С3 «Акация», три гаубицы «Мста-Б» и четыре орудия Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Водяное, Урожайное и Пречистовка (ДНР).

По данным Минобороны, ВСУ потеряли на этом направлении до 125 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу M777.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Степногорск, Пятихатки (Запорожская область) и Новокаиры (Херсонская область).

ВСУ потеряли здесь до 40 человек, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20, САУ «Акация», 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», орудие Д-30 и установку залпового огня БМ-21 «Град».