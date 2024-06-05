Алаудинов: западное оружие не поможет ВСУ переломить ход событий на передовой

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие не смогут переломить происходящее в зоне специальной военной операции даже с помощью западного вооружения.

Его слова передаёт ТАСС.

«Те силы и средства, которые они сейчас собрали, мы их тоже перемелем», — сказал Алаудинов.

По его мнению, что бы Запад ни дал ВСУ, украинская сторона не в состоянии переломить ход истории и событий на передовой.

Командир спецназа «Ахмат» отметил, что Россия была готова к тому, что Украина получит вооружение, способное наносить удары по российской территории.

Ранее Алаудинов заявил, что российские военные приложат все усилия, чтобы довести СВО до конца уже в этом году.