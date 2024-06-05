В ДНР обнаружили заготовленный Украиной с 2014 года схрон с оружием
- РИА Новости
Об этом сообщили в управлении ФСБ России по ДНР, передаёт РИА Новости.
По данным ведомства, было изъято около 190 пистолетов, 20 автоматов и почти 20 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.
В УФСБ отметили, что правоохранители Украины незаконно вывезли оружие с местного склада полиции и планировали передать их националистическим батальонам для террора жителей Донбасса.
Ранее сообщалось, что заминированный схрон с иностранным оружием был найден в пригороде Авдеевки.