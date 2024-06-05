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В ДНР обнаружили заготовленный Украиной с 2014 года схрон с оружием

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Силовики выявили в Артёмовском районе ДНР схрон с вооружением и боеприпасами, который заготовила украинская сторона в 2014 году.
В ДНР обнаружили заготовленный Украиной с 2014 года схрон с оружием
  • РИА Новости

Об этом сообщили в управлении ФСБ России по ДНР, передаёт РИА Новости

По данным ведомства, было изъято около 190 пистолетов, 20 автоматов и почти 20 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.

В УФСБ отметили, что правоохранители Украины незаконно вывезли оружие с местного склада полиции и планировали передать их националистическим батальонам для террора жителей Донбасса.  

Ранее сообщалось, что заминированный схрон с иностранным оружием был найден в пригороде Авдеевки.

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