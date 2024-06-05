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МО: подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю

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В Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО.
МО: подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю
  • РИА Новости

Отмечается, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВС Украины в районах населённых пунктов Весёлое, Графское и Волчанск Харьковской области.

«Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра М113 производства США и три автомобиля», — сказано в заявлении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие не смогут переломить происходящее в зоне специальной военной операции даже с помощью западного вооружения.

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