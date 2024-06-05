МО: подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю
- РИА Новости
Отмечается, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВС Украины в районах населённых пунктов Весёлое, Графское и Волчанск Харьковской области.
«Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра М113 производства США и три автомобиля», — сказано в заявлении.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие не смогут переломить происходящее в зоне специальной военной операции даже с помощью западного вооружения.