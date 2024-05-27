В Харьковской области и ДНР: в МО РФ заявили об освобождении населённых пунктов Ивановка и Нетайлово в ходе СВО

Российские военнослужащие из группировок войск «Запад» и «Центр» освободили населённые пункты Ивановка (Харьковская область) и Нетайлово (ДНР), заявили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, бойцы объединений также улучшили своё тактическое положение и заняли более выгодные рубежи. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб Hammer, 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также 44 беспилотника.

Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной Минобороны РФ 27 мая.

Бойцы «Севера» также нанесли поражение живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка и Гранов (Харьковская область).

Наряду с этим отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах н. п. Глубокое и Волчанск (Харьковская область). За сутки ВСУ потеряли до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 122-мм боевая машина РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» освободили н. п. Ивановка (Харьковская область) и заняли более выгодные рубежи.

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Кроме того, военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Невское (ЛНР) и Новосадовое (ДНР).

Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Нововодяное (ЛНР) и Григоровка (ДНР). ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) Braveheart производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион».

Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах н. п. Раздоловка и Часов Яр (ДНР).

Противник потерял более 460 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили н. п. Нетайлово (ДНР) и улучшили тактическое положение. ВС России также нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Семёновка и Новгородское (ДНР).

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За сутки отражены пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Очеретино, Соловьёво и Уманское (ДНР).

Противник потерял до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм САУ «Гвоздика», три 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО «Град» и 105-мм легкая буксируемая гаубица М102 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе н. п. Макаровка (ДНР). ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах н. п. Работино (Запорожская область) и Весёлое (Херсонская область).

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 114 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили шесть управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», а также 44 беспилотника.