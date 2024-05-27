Войска России освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение, заявило Министерство обороны.

На этом участке фронта за сутки отражено пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Очеретина, Соловьёва и Уманского.

Ранее подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.