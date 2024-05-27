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Войска России освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике

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Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение, заявило Министерство обороны.
Войска России освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике
  • РИА Новости

На этом участке фронта за сутки отражено пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Очеретина, Соловьёва и Уманского.

Ранее подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.

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