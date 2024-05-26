Подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Берестовое (Харьковская область), сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ в течение суток составили до 1590 военнослужащих. Также было уничтожено семь складов боеприпасов украинских войск.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Берестовое (Харьковская область), сообщили в Минобороны РФ. Отметим, что с 18 по 24 мая ВС РФ освободили в Харьковской области населённый пункт Старица.

Наряду с этим бойцы Западной группировки нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ возле Стельмаховки (ЛНР).

Украинские войска потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.

Наряду с этим подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны возле н. п. Липцы, Волчанск, Русские Тишки (Харьковская область). При этом была отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады Нацгвардии вблизи н. п. Глубокое (Харьковская область).

Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», а также 122-мм гаубица Д-30.

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Вдобавок подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ неподалёку от н. п. Северск и Константиновка (ДНР).

Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах н. п. Евгеновка, Розовка и Новгородское (ДНР), а также отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ возле Новоалександровки (ДНР).

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Потери противника составили до 355 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», а также четыре 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии вблизи н. п. Пречистовка и Макаровка (ДНР). Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Владимировки (ДНР).

ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле н. п. Работино (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область).

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Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М119 производства США.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, противокорабельная ракета «Нептун», а также 41 беспилотный летательный аппарат.