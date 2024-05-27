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ВС России освободили Ивановку в Харьковской области

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Российская армия освободила село Ивановка в Харьковской области.
ВС России освободили Ивановку в Харьковской области
  • РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, военные отразили три контратаки украинских штурмовиков в окрестностях Нововодяного и Григоровки.

Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, БМП и пять автомобилей.

Также подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение.

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