Российская армия освободила село Ивановка в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, военные отразили три контратаки украинских штурмовиков в окрестностях Нововодяного и Григоровки.

Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, БМП и пять автомобилей.

Также подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение.