В зоне СВО: МО РФ впервые сообщило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK

Российские ВС в течение прошедших суток впервые уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, говорится в сводке Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО. Наряду с этим подразделения группировок войск «Запад», «Юг», «Восток» и «Центр» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи. Кроме того, были сбиты 104 украинских БПЛА.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, сообщили в Минобороны России.

Также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 104 украинских беспилотных летательных аппарата, тактическая ракета «Точка-У», шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», а также четыре авиационные управляемые бомбы HAMMER производства Франции.

Ситуация на линии фронта

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

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Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ возле н. п. Константиновка, Парасковиевка и Острое (ДНР). Потери ВСУ составили: до 500 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23, 24, 100 и 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семёновка (ДНР). ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также 105-мм орудие М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Старомайорское, Водяное и Урожайное (ДНР). Потери ВСУ составили: до 95 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область), Берислав и Золотая Балка (Херсонская область). Противник потерял до 70 военнослужащих, бронетранспортёр и два пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Днём 23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства сообщил, что группировки войск ВС России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Он подчеркнул, что высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны.

Глава оборонного ведомства привёл данные, из которых следует, что ВСУ с начала СВО потеряли почти 500 тыс. военнослужащих. Также было уничтожено более 22 тыс. украинских беспилотников и порядка 6 тыс. реактивных снарядов.

«Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», — подчеркнул он.

Шойгу также отметил, что российские ВС продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.