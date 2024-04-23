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Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 HAWK

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В Министерстве обороны России впервые сообщили об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 HAWK американского производства в зоне СВО.
Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 HAWK
  • РИА Новости

Уточняется, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК MIM-23 HAWK производства США.

Кроме того, российские военные уничтожили склад с БПЛА 113-й бригады теробороны, живую силу и военную технику украинской армии в 115 районах.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции указывает на рост боевых возможностей Вооружённых сил России.

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