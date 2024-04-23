Шойгу: обстановка в зоне СВО говорит о росте боевых возможностей ВС России

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции указывает на рост боевых возможностей Вооружённых сил России.

Об этом министр сказал в ходе заседания коллегии Министерства обороны России.

Он подчеркнул, что украинские войска не смогли достичь поставленных целей контрнаступления.

«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности наших вооружённых сил. Об этом свидетельствует обстановка в зоне СВО», — отметил Шойгу.

Кроме того, Шойгу заявил, что группировки войск ВС России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.