Шойгу: обстановка в зоне СВО говорит о росте боевых возможностей ВС России
- РИА Новости
Об этом министр сказал в ходе заседания коллегии Министерства обороны России.
Он подчеркнул, что украинские войска не смогли достичь поставленных целей контрнаступления.
«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности наших вооружённых сил. Об этом свидетельствует обстановка в зоне СВО», — отметил Шойгу.
Кроме того, Шойгу заявил, что группировки войск ВС России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.