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МО: подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи

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Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России заняли более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России.
МО: подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи
  • РИА Новости

Как сказано в сводке ведомства, российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВС Украины в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР.

При этом ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировки войск Вооружённых сил России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

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