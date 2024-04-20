Авиацией и артиллерией: ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили ряд целей, в том числе хранилище авиационного топлива ВСУ и два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры. Об этом заявили в Минобороны РФ. Средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 и пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

Минобороны РФ в новой сводке о ходе СВО сообщило, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за сутки поразили ряд целей на Украине.

Среди них хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины и два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры. В 112 районах поражена живая сила и военная техника ВСУ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

Обстановка на линии соприкосновения

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка (Харьковская область).

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По данным МО, отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина (ДНР).

Кроме того, отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее н. п. Красное (ДНР).

Противник потерял до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново (ДНР).

По данным МО РФ, ВСУ потеряли в этом секторе до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 152 мм самоходная пушка Dana чешского производства, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 122 мм гаубица Д-30.

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Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР).

Противник потерял до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре склада с боеприпасами, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Никополь (Днепропетровская область), Михайловка и Золотая Балка (Херсонская область).

По оценкам МО РФ, противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.