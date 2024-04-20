Минобороны: ВС России поразили хранилище авиатоплива воздушных сил Украины

Вооружённые силы России поразили хранилище авиационного топлива Воздушных сил ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

Кроме того, по данным ведомства, ВС России поразили два объекта транспортной инфраструктуры, которые используются украинской армией в военных целях.

Также стало известно, что российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 ВСУ в зоне специальной военной операции.