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Минобороны: ВС России поразили хранилище авиатоплива воздушных сил Украины

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Вооружённые силы России поразили хранилище авиационного топлива Воздушных сил ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.
Минобороны: ВС России поразили хранилище авиатоплива воздушных сил Украины
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

Кроме того, по данным ведомства, ВС России поразили два объекта транспортной инфраструктуры, которые используются украинской армией в военных целях. 

Также стало известно, что российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 ВСУ в зоне специальной военной операции.

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