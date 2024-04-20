Минобороны: средства ПВО России сбили самолёт Су-25 ВСУ
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Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке.
Кроме того, российские силы ПВО уничтожили 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в течение недели нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины.