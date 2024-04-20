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Минобороны: средства ПВО России сбили самолёт Су-25 ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 Вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции.
Минобороны: средства ПВО России сбили самолёт Су-25 ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

Кроме того, российские силы ПВО уничтожили 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в течение недели нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины.

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