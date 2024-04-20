Минобороны: средства ПВО России сбили самолёт Су-25 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 Вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

Кроме того, российские силы ПВО уничтожили 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в течение недели нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины.