Минобороны: ВС России за неделю нанесли 34 удара по военным объектам Украины

Вооружённые силы России в течение недели нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, речь идёт об ударах по объектам энергетической отрасли, предприятиям военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средствам противовоздушной обороны, арсеналам и хранилищам топлива для военной техники ВСУ.

Кроме того, ВС России наносили удары по центрам подготовки операторов БПЛА, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

Также в ведомстве заявили, что Вооружённые силы России после освобождения Первомайского продвинулись на Авдеевском направлении.