Минобороны: ВС России за неделю нанесли 34 удара по военным объектам Украины
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, речь идёт об ударах по объектам энергетической отрасли, предприятиям военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средствам противовоздушной обороны, арсеналам и хранилищам топлива для военной техники ВСУ.
Кроме того, ВС России наносили удары по центрам подготовки операторов БПЛА, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.
Также в ведомстве заявили, что Вооружённые силы России после освобождения Первомайского продвинулись на Авдеевском направлении.