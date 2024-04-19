ВС России после освобождения Первомайского продвинулись на Авдеевском участке

В российском Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы России после освобождения Первомайского продвинулись на Авдеевском направлении.

РИА Новости

По данным ведомства, за неделю ВС России отразили на этом направлении 53 контратаки. Потери украинских войск составили 2170 военнослужащих и семь танков. 13 апреля российские военные освободили Первомайское в Донецкой Народной Республике.