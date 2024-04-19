ВС России после освобождения Первомайского продвинулись на Авдеевском участке
В российском Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы России после освобождения Первомайского продвинулись на Авдеевском направлении.
- РИА Новости
По данным ведомства, за неделю ВС России отразили на этом направлении 53 контратаки.
Потери украинских войск составили 2170 военнослужащих и семь танков.
13 апреля российские военные освободили Первомайское в Донецкой Народной Республике.
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