Поражены предприятия ВПК и объекты энергетики: ВС РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по целям на Украине

ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической отрасли и предприятиям ВПК Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. Также были поражены центры подготовки операторов БПЛА и пункты временной дислокации националистических формирований.

ВС России в период с 13 по 19 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности РФ выполнили по целям на Украине 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Об этом заявили в Минобороны России.

В результате поражены объекты энергетической отрасли и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также предприятия военно-промышленного комплекса, средства противовоздушной обороны, арсеналы и хранилища топлива для военной техники.

Также среди поражённых целей — центры подготовки операторов БПЛА, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

Кроме того, ракетные войска, артиллерия и беспилотники группировок войск ВС России в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей, четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Авиация и средства противовоздушной обороны за неделю сбили десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США и две тактические ракеты «Точка-У», а также 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ураган» и более 1,2 тыс. беспилотников.

Обстановка на линии соприкосновения

Как заявили в МО РФ, на Купянском направлении в течение недели подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 бригад вооружённых сил и Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

Наряду с этим отражены 11 контратак формирований 3-й штурмовой, 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения Нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Терны (ДНР).

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Противник потерял на этом направлении более 380 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки (САУ) M109 Paladin производства США. Также уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы двух типов — «Нота» и «Анклав».

На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений группировки войск «Юг» заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение живой силе и технике четырёх штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Раздоловка, Орехово-Василевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

Кроме того, отражены семь контратак подразделений 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Красногоровка и Новомихайловка (ДНР).

Противник за неделю потерял свыше 3550 военнослужащих, а также четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 — западного производства, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы двух типов — «Нота» и «Анклав», а также семь складов боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» в ходе активных действий после освобождения н. п. Первомайское (ДНР) продолжили продвижение в глубину обороны противника.

При поддержке ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад противника в районах н. п. Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово (ДНР).

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За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, а также семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две САУ M109 Paladin и гаубицу М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Угледар, Урожайное, Старомайорское (ДНР), Приютное, Мирное, Малиновка и Луговское (Запорожская область).

Противник потерял до 760 военнослужащих, а также танк, 22 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и 14 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства. Наряду с этим уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы — «Нота» и «Буковель-AD», а также четыре полевых склада боеприпасов.

На Херсонском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Днепр» поражены живая сила и техника 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 36-й бригад морской пехоты, 121-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Орехов, Работино, Щербаки, Каменское (Запорожская область), Михайловка, Змеевка, Берислав, Ивановка и Никольское (Херсонская область).

Противник потерял в этом секторе до 365 военнослужащих, а также 24 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц производства США, ФРГ и Польши, и три станции радиоэлектронной борьбы типа «Нота» и «Анклав».

В течение недели в плен сдались 27 украинских военнослужащих.