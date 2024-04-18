Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили ряд целей, среди которых пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 и ряд других целей. ПВО за сутки сбили более 250 украинских беспилотников, две тактические ракеты «Точка-У» и 33 снаряда РСЗО.

В Минобороны РФ заявили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России в течение суток поразили ряд объектов ВСУ.

В частности, уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк» и склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны. Кроме того, в 126 районах поражены живая сила и техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты «Точка-У», а также 33 реактивных снаряда системы RM-70 Vampire.

Обстановка на линии соприкосновения

Как следует из сообщения МО, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область), Новосёловское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

Также на russian.rt.com Украинский военный сдался в плен после прочтения сброшенной с дрона записки

Наряду с этим в районе н. п. Терны (ДНР) отражены две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ.

По данным российского ведомства, ВСУ потеряли в этом секторе до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», а также два 152-мм орудия Д-20.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30, 56 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка (ДНР). В районе н. п. Красногоровка (ДНР) отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Противник потерял на этом направлении до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 152-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация», 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также полевой склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и поразили формирования 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Артёмово, Семёновка, Нетайлово и Орловка (ДНР).

Отражено семь контратак подразделений 24-й, 115-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах н. п. Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи и Новобахмутовка (ДНР). ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20.

Также по теме Подполье: артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области В Купянском районе Харьковской области российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ, заявил представитель подполья Сергей Лебедев.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское (ДНР) и Малиновка (Запорожская область).

По оценкам Минобороны РФ, противник потерял до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, а также три полевых склада боеприпасов.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область), Змеевка, Никольское и Ивановка (Херсонская область).

Кроме того, в районе н. п. Вербовое (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также две 122-мм гаубицы Д-30.