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ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском и Купянском направлениях около 160 человек

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За сутки ВС России поразили около 160 военнослужащих ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях.
ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском и Купянском направлениях около 160 человек
  • AP

Данные предоставлены Министерством обороны Российской Федерации.

На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск «Центр» противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, 155-мм американскую гаубицу М777 и 152-мм орудие Д-20.

На Купянском направлении группировка войск «Запад» поразила до 30 военнослужащих ВСУ, танк, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и два 152-мм орудия Д-20.

Также российские войска отразили атаку ВСУ в районе Красногоровки.

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