Украинский военный сдался в плен после прочтения сброшенной с дрона записки
- AP
«Там было написано: «Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или, в противном случае, будешь убит». Так я вышел. Меня встретил дрон Российской Федерации. И я пошёл за ним и сдался в плен», — рассказал он РИА Новости.
Погребняк назвал верной смертью то задание, которое ему дало украинское командование: его вместе с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в ДНР, где постоянно идут обстрелы.
«Ко мне отнеслись хорошо. Дали попить, поесть, сигарет покурить. По-нормальному, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребята!» — заявил он, рассказывая об условиях содержания в плену.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен и отказываются воевать на фоне ухудшающегося для украинской армии положения на фронте.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что демократизация законодательства России в отношении пленных позволила бы активизировать переход солдат ВСУ на российскую сторону.