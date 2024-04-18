Украинский военный сдался в плен после прочтения сброшенной с дрона записки

Украинский военнопленный Евгений Погребняк заявил, что решил сдаться после прочтения записки, сброшенной с российского беспилотника.

«Там было написано: «Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или, в противном случае, будешь убит». Так я вышел. Меня встретил дрон Российской Федерации. И я пошёл за ним и сдался в плен», — рассказал он РИА Новости.

Погребняк назвал верной смертью то задание, которое ему дало украинское командование: его вместе с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в ДНР, где постоянно идут обстрелы.

«Ко мне отнеслись хорошо. Дали попить, поесть, сигарет покурить. По-нормальному, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребята!» — заявил он, рассказывая об условиях содержания в плену.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен и отказываются воевать на фоне ухудшающегося для украинской армии положения на фронте.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что демократизация законодательства России в отношении пленных позволила бы активизировать переход солдат ВСУ на российскую сторону.