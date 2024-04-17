Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен и отказываются воевать на фоне ухудшающегося для украинской армии положения на фронте.

Об этом полковник в отставке сказал в эфире программы Judging Freedom.

«На самом деле, на данный момент есть множество свидетельств многочисленных случаев сдачи в плен», — заявил он.

По словам Макгрегора, в плен российской армии сдаются не только простые солдаты, но и даже самые ярые сторонники киевского режима, которые больше в него не верят.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что демократизация законодательства России в отношении пленных позволила бы активизировать переход солдат ВСУ на российскую сторону.

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