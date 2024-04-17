Полковник Макгрегор: украинцы массово сдаются в плен и не хотят воевать
- AP
Об этом полковник в отставке сказал в эфире программы Judging Freedom.
«На самом деле, на данный момент есть множество свидетельств многочисленных случаев сдачи в плен», — заявил он.
По словам Макгрегора, в плен российской армии сдаются не только простые солдаты, но и даже самые ярые сторонники киевского режима, которые больше в него не верят.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что демократизация законодательства России в отношении пленных позволила бы активизировать переход солдат ВСУ на российскую сторону.
Подробнее — в материале ИноТВ.