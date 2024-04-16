Кимаковский: демократизация закона активизирует сдачу в плен солдат ВС Украины

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что демократизация законодательства России в отношении пленных позволила бы активизировать переход солдат ВСУ на российскую сторону.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня нам необходимо расширить законодательство России, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее», — отметил он.

Кимаковский объяснил, что в рамках российского законодательства они при переходе линии фронта всё равно подпадают под уголовную ответственность и находятся в тюрьме.

По его словам, нужно дать им возможность, особенно в настоящее время, когда на линии фронта присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России, переходить на российскую сторону и вместе строить общее будущее.

Большинство этих военнослужащих не хотят воевать против России, но вынуждены это делать из-за угрозы уголовного преследования Киевом, добавил он.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с допросом сдавшихся украинских военных. Солдаты заявляют, что в плену условия лучше, чем в ВСУ.