Сдавшиеся украинские солдаты: в плену условия лучше, чем в ВСУ
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«Они [командование ВСУ] посылают нас как отработанный материал, а сами где-то в стороне», — заявил один из военных.
Солдаты ВСУ рассказали, что командование никогда не появлялось на передовой, а задачи им ставили по радиосвязи.
«В плену условия лучше, чем служба в ВСУ», — отметил украинский военнослужащий.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России на Авдеевском направлении.