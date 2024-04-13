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Сдавшиеся украинские солдаты: в плену условия лучше, чем в ВСУ

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Минобороны России опубликовало видео с допросом сдавшихся украинских военных. Солдаты заявляют, что в плену условия лучше, чем в ВСУ.
Сдавшиеся украинские солдаты: в плену условия лучше, чем в ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksander Bontei

«Они [командование ВСУ] посылают нас как отработанный материал, а сами где-то в стороне», — заявил один из военных.

Солдаты ВСУ рассказали, что командование никогда не появлялось на передовой, а задачи им ставили по радиосвязи.

«В плену условия лучше, чем служба в ВСУ», — отметил украинский военнослужащий.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России на Авдеевском направлении.

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