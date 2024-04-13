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Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен ВС России

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В Минобороны России сообщили, что военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России на Авдеевском направлении.
Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен ВС России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военнослужащим группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что десантники ВСУ десантного взвода элитной украинской бригады сложили оружие и сдались в плен около населённого пункта Водяное.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что некоторые взятые в плен в зоне спецоперации солдаты ВСУ просят российское гражданство.

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