Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен ВС России

В Минобороны России сообщили, что военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военнослужащим группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что десантники ВСУ десантного взвода элитной украинской бригады сложили оружие и сдались в плен около населённого пункта Водяное.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что некоторые взятые в плен в зоне спецоперации солдаты ВСУ просят российское гражданство.