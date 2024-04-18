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Подполье: артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

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В Купянском районе Харьковской области российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ, заявил представитель подполья Сергей Лебедев.
Подполье: артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
  • РИА Новости

«Сорвана ротация. В селе Подолы уничтожена группа бандеровцев, засевших в частном доме. В село Кондрашовка Купянского района прилетела ФАБ в хозяйственную постройку агрофирмы», — цитирует его ТАСС.

Лебедев уточнил, что хозпостройка использовалась украинскими военными в качестве складов боеприпасов. По его словам, ВСУ потеряли в Кондрашовке около 15 солдат.

Координатор подполья также сообщил, что в больницы Харькова ежедневно попадают сотни тяжелораненых, медиков не отпускают домой по несколько суток.

Кроме того, Лебедев заявил, что в Бериславе авиабомбой поразили расположение артиллеристов ВСУ.

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