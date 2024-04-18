Подполье: расположение артиллеристов ВСУ в Бериславе поразили авиабомбой
- РИА Новости
«В город Берислав, на окраину, прилетела ФАБ. Прилёт был по расположению артиллерии и артиллеристов. По слухам, как раз приехали новенькие, которые пару недель тренировались в Николаеве», — цитирует его ТАСС.
Также Лебедев рассказал, что ВС России ударили по складам в Ивано-Франковске и аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов.