Подполье: ВС России ударили по складам и аэродрому в Ивано-Франковской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ударили по складам в Ивано-Франковске и аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области.
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов.
Также в подполье рассказали, что в больницы Харькова ежедневно попадают сотни тяжелораненых.
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