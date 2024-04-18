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Подполье: ВС России ударили по складам и аэродрому в Ивано-Франковской области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ударили по складам в Ивано-Франковске и аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов.

Также в подполье рассказали, что в больницы Харькова ежедневно попадают сотни тяжелораненых.

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