Подполье: ВС России ударили по складам и аэродрому в Ивано-Франковской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ударили по складам в Ивано-Франковске и аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области.