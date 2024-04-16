На Купянском и Авдеевском направлениях: ВС РФ отразили 10 контратак бригад ВСУ за сутки
Минобороны РФ: на Купянском и Авдеевском направлениях отражено 10 контратак ВСУ
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
В течение прошедших суток Вооружённые Силы РФ отразили в общей сложности 10 контратак со стороны бригад ВСУ в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
Так, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Терны (ДНР).
Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США и 152 мм гаубицу «Мста-Б». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи (ДНР).
Противник потерял более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122 мм гаубицы Д-30.
Ранее на этом участке фронта во время воздушной разведки при помощи беспилотника было обнаружено укрепление ВСУ. После этого на место выдвинулись штурмовики Южной группировки войск. Они скрытно подошли к позициям противника с нескольких направлений и атаковали. В это время их прикрывали артиллерийские и танковые подразделения, а также операторы ударных дронов.Также на russian.rt.com Российские штурмовики зачистили украинский опорник на Авдеевском направлении
При этом на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).
Потери противника составили до 630 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 105 мм орудие М119 производства США, а также станция РЭБ «Нота».
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Луговское (Запорожская область), Угледар, Урожайное и Старомайорское (ДНР).
Потери противника составили до 80 военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152 мм гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах н. п. Орехов (Запорожская область) и Ивановка (Херсонская область).
Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155 мм гаубица М777 производства США.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средствами ПВО в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».