Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» в общей сложности отразили 10 контратак со стороны бригад ВСУ на Купянском и Авдеевском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ в течение прошедших суток составили до 1160 военнослужащих. Кроме того, средствами ПВО сбиты 155 украинских БПЛА шесть крылатых ракет Storm Shadow (Великобритания), две противорадиолокационные ракеты HARM (США), четыре авиационные ложные воздушные цели MALD (США), а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

В течение прошедших суток Вооружённые Силы РФ отразили в общей сложности 10 контратак со стороны бригад ВСУ в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

Так, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Терны (ДНР).

Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США и 152 мм гаубицу «Мста-Б». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи (ДНР).

Противник потерял более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122 мм гаубицы Д-30.

Ранее на этом участке фронта во время воздушной разведки при помощи беспилотника было обнаружено укрепление ВСУ. После этого на место выдвинулись штурмовики Южной группировки войск. Они скрытно подошли к позициям противника с нескольких направлений и атаковали. В это время их прикрывали артиллерийские и танковые подразделения, а также операторы ударных дронов.

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При этом на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).

Потери противника составили до 630 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 105 мм орудие М119 производства США, а также станция РЭБ «Нота».

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Луговское (Запорожская область), Угледар, Урожайное и Старомайорское (ДНР).

Потери противника составили до 80 военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152 мм гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах н. п. Орехов (Запорожская область) и Ивановка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155 мм гаубица М777 производства США.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Средствами ПВО в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».